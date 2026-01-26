Το bitcoin μπήκε στη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ φορτωμένο με προσδοκίες. Για πολλούς επενδυτές, η επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο έμοιαζε με το απόλυτο σήμα ότι η μεγαλύτερη κρυπτονομισματική αγορά του κόσμου θα αποκτούσε επιτέλους πολιτική κάλυψη, ρυθμιστική σαφήνεια και θεσμική αποδοχή.

Έναν χρόνο αργότερα, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη: το bitcoin έχει χάσει σχεδόν το 13% της αξίας του, υποχωρώντας από τα επίπεδα των 102.000 δολαρίων σε τιμές κάτω από τις 90.000.

Η ημερομηνία-ορόσημο ήταν η 20ή Ιανουαρίου 2026, ακριβώς έναν χρόνο μετά την ορκωμοσία του Τραμπ. Εκείνη την ημέρα, το bitcoin έκλεισε στις 89.368 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 12,8% σε σύγκριση με το κλείσιμο της αντίστοιχης ημέρας του 2025.

Πρόκειται για μια επίδοση που έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα της «χρυσής εποχής» των crypto, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι στο μεταξύ η κρυπτονομισματική αγορά είχε ζήσει ιστορικές στιγμές και νέα υψηλά.

Η πορεία αυτή δεν ήταν γραμμική. Το πρώτο διάστημα, από τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου 2024 μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του, το bitcoin κινήθηκε σε καθεστώς ευφορίας. Μέσα σε μόλις δυόμισι μήνες, η τιμή του εκτοξεύθηκε από περίπου 69.000 δολάρια σε πάνω από 102.000, σημειώνοντας άνοδο άνω του 29%.

Οι αγορές προεξόφλησαν ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα γύριζε σελίδα σε σχέση με την αυστηρότερη εποπτεία της προηγούμενης περιόδου και θα άνοιγε τον δρόμο για θεσμική ενσωμάτωση των crypto.

Οι προσδοκίες αυτές ενισχύθηκαν από τις ίδιες τις δηλώσεις του Τραμπ. Από την προεκλογική του εκστρατεία μιλούσε για τη μετατροπή των Ηνωμένων Πολιτειών σε «παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», καλλιεργώντας ένα κλίμα πολιτικής στήριξης που οι αγορές μετέφρασαν σε άνοδο τιμών.

Στους πρώτους μήνες της θητείας του, ανακοινώθηκε η πρόθεση για ένα σαφές και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), ενώ ακολούθησε η κύρωση της πρώτης μεγάλης εθνικής νομοθεσίας για τα stablecoins, της λεγόμενης «Ley Genius». Παράλληλα, η κυβέρνηση έδωσε εντολή για τη δημιουργία κρατικών αποθεμάτων κρυπτονομισμάτων, κίνηση με ισχυρό συμβολισμό.

Ακόμη και σε επιχειρηματικό επίπεδο, το οικοσύστημα φαινόταν να αποκτά θεσμικό βάθος. Η Trump Media γνωστοποίησε την πρόθεσή της να λανσάρει ένα ETF συνδεδεμένο με την αξία των κρυπτονομισμάτων, προσθέτοντας άλλο ένα κομμάτι στο παζλ της μαζικής υιοθέτησης. Όλα αυτά συνέβαλαν σε μια αλληλουχία ιστορικών υψηλών, με το bitcoin να αγγίζει τον Οκτώβριο τα 125.215 δολάρια – το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του.

Και όμως, κάπου εκεί η δυναμική άρχισε να εξασθενεί. Από τα μέσα Νοεμβρίου, το ψυχολογικό όριο των 100.000 δολαρίων χάθηκε και δεν ανακτήθηκε. Το τελευταίο διάστημα, το bitcoin κινείται εγκλωβισμένο σε ένα στενό εύρος μεταξύ 80.000 και 90.000 δολαρίων, χωρίς σαφή κατεύθυνση. Οι αναλυτές μιλούν για έλλειψη καταλυτών: οι μεγάλες ειδήσεις έχουν ήδη αποτιμηθεί και η αγορά δυσκολεύεται να βρει νέο αφήγημα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το πολιτικό σκέλος. Η καθυστέρηση στην έγκριση της λεγόμενης «Law Clarity», που θα έθετε ένα σαφές και ενιαίο πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα, έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα. Μέρος του οικοσυστήματος έχει αποσύρει τη στήριξή του, ενώ οι τράπεζες προειδοποιούν ότι μια υπερβολικά φιλική ρύθμιση θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις παραδοσιακές καταθέσεις και να απειλήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Από την άλλη πλευρά, οι crypto εταιρείες κατηγορούν τον τραπεζικό τομέα ότι προσπαθεί να μπλοκάρει τον ανταγωνισμό.

Στο μεταξύ, το διεθνές περιβάλλον δεν βοήθησε. Η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων, η αβεβαιότητα γύρω από τη γεωπολιτική ατζέντα των ΗΠΑ και η καλή πορεία εναλλακτικών «ασφαλών» επενδύσεων, όπως ο χρυσός, απορρόφησαν κεφάλαια που διαφορετικά θα κατευθύνονταν προς το bitcoin.

Το αποτέλεσμα ήταν μια αγορά πιο ώριμη, αλλά και πιο απαιτητική, λιγότερο επιρρεπής σε πολιτικές δηλώσεις και περισσότερο εξαρτημένη από πραγματικά δεδομένα.

Το 2025, τελικά, λειτούργησε ως έτος μετάβασης. Το bitcoin έδειξε ότι μπορεί να αποσυνδεθεί, έστω μερικώς, από τα κλασικά μοτίβα – ακόμη και από τον κύκλο του halving – αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι η πολιτική εύνοια από μόνη της δεν αρκεί για να εγγυηθεί διαρκή άνοδο.

Η εποχή της άγριας αισιοδοξίας ίσως τελειώνει. Στη θέση της έρχεται μια φάση ωρίμανσης, όπου οι τιμές δεν θα ανεβαίνουν απλώς επειδή «όλα ευνοούν», αλλά θα πρέπει να στηρίζονται σε βάθος, ρυθμιστική σαφήνεια και πραγματική ενσωμάτωση στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.