H Porsche θα κλείσει το 30% των αντιπροσώπων της στην Κίνα για να εξοικονομήσει σημαντικά κεφάλαια για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Porsche China, Pan Liqi. Επίσης, διέψευσε ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να δημιουργήσει μονάδα παραγωγής στην Κίνα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία παρέδωσε 41.938 αυτοκίνητα στην Κίνα το 2025, μειωμένα κατά 26% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις της Porsche μειώνονται συνεχώς . Σε μόλις τρία χρόνια, οι πωλήσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας μειώθηκαν κατά 56,2%. Τώρα, η Porsche φαίνεται απεγνωσμένη να μειώσει το κόστος στην Κίνα και να επιβραδύνει την επιταχυνόμενη πτώση των πωλήσεων.