Το Hyundai STARIA Electric εγκαινιάζει ένα νέο, πλήρως ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV της Hyundai. Συγκεκριμένα, εισάγει τη μηδενικών εκπομπών μετακίνηση σε μια κατηγορία όπου ο εσωτερικός χώρος, η άνεση και η πρακτική χρήση είναι καθοριστικοί παράγοντες επιλογής.

Το μεγάλο του ατού ότι προσφέρει ένα επίπεδο πάτωμα , μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις και ευφυή διάταξη των καθισμάτων.

Το STARIA Electric παραμένει πιστό στις βασικές αξίες που χαρακτηρίζουν τη γκάμα του μοντέλου: ανθρωποκεντρική προσέγγιση, άνεση στο εσωτερικό και διαισθητική λειτουργικότητα.

Το STARIA Electric διατηρεί τη χαρακτηριστική, κυματοειδή σιλουέτα της σειράς STARIA, η οποία εδώ ενισχύεται από λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τον ηλεκτρικό χαρακτήρα. Θα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης:

VAN (3 θέσεων) : για επαγγελματική χρήση και μεταφορές εμπορευμάτων • LUXURY (7 θέσεων) : για ιδιωτική χρήση, οικογενειακές μετακινήσεις και αναψυχή • WAGON (9 θέσεων) : για μεγάλες οικογένειες, ομαδικά ταξίδια ή χρήση ως shuttle

Από τις καθημερινές μετακινήσεις έως τα μεγάλα ταξίδια, το STARIA Electric συνδυάζει αθόρυβη λειτουργία με αυτοπεποίθηση στην απόδοση. Το σύστημα υψηλής τάσης 800 volt, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στα IONIQ 5, IONIQ 6 και IONIQ 9, επιτρέπει ταχύτατη φόρτιση και σταθερή παροχή ισχύος για άνετη και αξιόπιστη καθημερινή χρήση.

Το STARIA Electric εξοπλίζεται με μια μπαταρία 84 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 160 kW, που κινεί τους εμπρός τροχούς. Υπό ιδανικές συνθήκες ταχυφόρτισης DC, το STARIA Electric μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά. Για την καθημερινή φόρτιση στο σπίτι ή στη δουλειά, διατίθεται ενσωματωμένος φορτιστής AC ισχύος 11 kW. Επιπλέον, η θερμαινόμενη θύρα φόρτισης διευκολύνει τη χρήση σε ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Προσφέρει αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP

Οι δύο οθόνες 12,3 ιντσών -μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το infotainment- παρέχουν καθαρή και άμεση πληροφόρηση στο φυσικό οπτικό πεδίο του οδηγού. Οι φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες ενισχύουν την εργονομία και μειώνουν την απόσπαση προσοχής, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη χρηστικότητα. Σε πλουσιότερες εκδόσεις, ο διακόπτης Shift-by-Wire είναι τοποθετημένος στη κολόνα του τιμονιού ώστε να απελευθερώνει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στο κέντρο.

Η Hyundai προσφέρει κορυφαίο επίπεδο άνεσης στην κατηγορία, ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα infotainment και εξοπλισμού. Είτε για καθημερινές μετακινήσεις, είτε για οικογενειακές εξορμήσεις ή επαγγελματικές διαδρομές, το STARIA Electric διαθέτει ψηφιακά χαρακτηριστικά που κάνουν την κίνηση πιο εύκολη, πρακτική και προσαρμόσιμη.