O Άρης κατάφερε να ισοφαριστεί στο ματς με τον Λεβαδειακό, σε ένα ματς που ήταν καλύτερος και πιο απειλητικός από τον αντίπαλό του, με τον Μανόλο Χιμένεθ να στέκεται στην αφέλεια που έδειξαν οι παίκτες του. Χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής ανέφερε πως είναι απαγορευτικό οι παίκτες του να είναι τόσο αθώοι και να μην παίρνουν τη νίκη εξαιτίας δικών τους λαθών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χιμένεθ στο flash interview:

«Είναι απαγορευτικό να είμαστε τόσο αθώοι και αφελείς, μετά από ένα τόσο καλό παιχνίδι που κάναμε με τον Λεβαδειακό, παραχωρήσαμε βαθμούς από δική μας αφέλεια. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, δεν πρέπει να ψάχνουμε δικαιολογίες, αλλά να ψάξουμε τις λύσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας», πρόσθεσε σε ερώτηση για τη βαθμολογική θέση του Άρη.»

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Μανόλο Χιμένεθ ανέφερε:

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε μία συγγνώμη… Παρότι κάναμε καλό ματς απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο και οι παίκτες τα έδωσαν. Είναι αδιανόητο να κάνουμε τόσα παιδικά λάθη. Δεν μπορούν να μας κάνουν αντεπίθεση από πλάγιο άουτ. Παίξαμε σαν άνδρες και κάναμε λάθη σαν παιδιά».

Για τα μεταγραφικά: «Έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες θέσεις. Το κλαμπ ξέρει που πονάει η ομάδα. Αυτό που αποδεικνύεται στην πράξη είναι ότι σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο τα πράγματα είναι δύσκολα. Χωρίς να υπάρχει καμία δικαιολογία, είμαστε αυτοί που είμαστε και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να τα δώσουμε όλα ως το τέλος της σεζόν».

Για τα λάθη: «Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πολύ. Σε κάποια θετικά και σε άλλα αρνητικά. Παλιά στον δρόμο μαθαίναμε πολλά πράγματα. Σε έναν λατινοαμερικάνο παίκτη, τέτοιο λάθος δεν του συμβαίνει. Παίζουμε πολύ λιγό ποδόσφαιρο… δρόμου, στο οποίο μαθαίνεις πολλά πράγματα. Οταν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε τους πόρους να ενισχύσουμε το παιχνίδι και πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις, οι παίκτες πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στο 100%»Ποδοσφαιρικές εμφανίσεις»