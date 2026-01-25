Μετά το τέλος της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Ανδρέας Πετρόπουλος μοιράστηκε μια ανησυχητική εμπειρία μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο παίκτης του Κολοσσού αποκάλυψε ότι διαπίστωσε πως τα φρένα του αυτοκινήτου του είχαν κοπεί, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι πρόκειται απλώς για ένα τυχαίο περιστατικό.

Συγκεκριμένα έγραψε: “Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους… Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες”.