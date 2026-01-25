Δημοφιλή
Αταμάν: Δεύτερος σε νίκες στην ιστορία του Παναθηναϊκού – Πόσο απέχει από τον Ομπράντοβιτς
Ο Εργκίν Αταμάν, παρά τις πολλές απουσίες στην ομάδα, οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε ακόμα μία νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στο Μαρούσι για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τους προπονητές με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του συλλόγου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με αυτή τη νίκη, ξεπέρασε […]
Παναθηναϊκός – Μαρούσι 92-81: Νίκη με «ζόρια» για τους Πράσινους
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου με 92-81 για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, σε ένα ματς που οι φιλοξενούμενοι πίεσαν τους γηπεδούχους ειδικά στο πρώτο μέρος.
Baskettalk: Ποιος ο λόγος αγοράς του Κόρεϊ Τζόσεφ από τον Ολυμπιακό;
Η αιφνιδιαστική κίνηση, όπως εξήγησε ο Γιώργος Κογκαλίδης, συνδέεται άμεσα με τους συνεχόμενους τραυματισμούς του Φρανκ Ντιλικίνα και την καθυστέρηση ένταξης του Μόντε Μόρις, που άφησαν κενό στη γραμμή των γκαρντ. Ο Τζόσεφ αποκτήθηκε ως άμεσα διαθέσιμη λύση εμπειρίας και σταθερότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι αγωνιστικές ανάγκες μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ισορροπίες στο ρόστερ. […]
Baskettalk: Ο Aταμάν, ο Σορτς και το all-in του Ολυμπιακού
Στο BasketTalk των «Νέων», οι Κογκαλίδης και Συρίγος ανέλυσαν τις εμφανίσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Euroleague