Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει ασταμάτητος με τη Μπενφίκα, προσθέτοντας ακόμη δύο γκολ στη φετινή του συγκομιδή. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σκόραρε δύο φορές στη νίκη 4-0 επί της Εστρέλα Αμαδόρα για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος Πορτογαλίας, φτάνοντας τα 26 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν. Με αυτή την επίδοση ισοβαθμεί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ στη μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι», ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ προηγείται με 34 τέρματα.

Στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, ο Παυλίδης ηγείται των σκόρερ με 19 γκολ. Η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό με κεφαλιά του Παυλίδη έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Καμπράλ, ενώ στο 55’ ο Έλληνας επιθετικός διπλασίασε τα γκολ με εύστοχο πέναλτι. Το 3-0 έγινε στο 58’ από τον Καμπράλ και το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στο 84’ ο 17χρονος Ανίσιο Καμπράλ.