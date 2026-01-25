Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, όπου βρέθηκε να καλύπτει το κενό του Τόμας Γουόκαπ. Στην αναμέτρηση αυτή, ο Γουόρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια σημαντική νίκη.

Η συγκεκριμένη επίδοση του Γουόρντ είναι η 12η triple-double στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον τελευταίο παίκτη που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο να είναι ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Ο αμερικανός σκόρερ, που πέρασε σύντομα από την Ελλάδα για να παίξει στον ΠΑΟΚ, έκανε το τελευταίο triple-double στις 18 Μαΐου 2024, με 23 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ εναντίον του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, ο Γουόρντ φαίνεται να ακολουθεί τα χνάρια του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος παίκτης του Ολυμπιακού που πέτυχε triple-double στην GBL. Στις 5 Νοεμβρίου 2023, ο Γάλλος ψηλός πέτυχε 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Πυλαία.

Τα δώδεκα triple-double στο πρωτάθλημα Ελλάδας

10/10/1992 / Μάικ Σμρεκ (Δάφνη – Λάρισα): 17 πόντους, 15 ριμπάουντ, 10 μπλοκ 19/12/1992 / Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (Δάφνη – Πανιώνιος): 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ 14/2/1993 / Στόγιαν Βράνκοβιτς (Άρης – Παναθηναϊκός): 13 πόντους, 14 ριμπάουντ, 10 μπλοκ 6/3/1993 / Στόγιαν Βράνκοβιτς (Παναθηναϊκός– Περιστέρι): 12 πόντους, 24 ριμπάουντ, 10 μπλοκ 19/11/1994 / Σάσα Βολκόφ (Ολυμπιακός – Αμπελόκηποι): 31 πόντους, 13 ριμπάουντ, 10 ασίστ 10/11/2001 / Τόρι Μπραγκς (Άρης – Μαρούσι): 24 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 10 ασίστ 19/4/2019 / Άντονι Χίκι (Ρέθυμνο– Άρης): 14 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 16 ασίστ 14/5/2022 / Ντάνιελ Χάμιλτον (Λάρισα – Ιωνικό Νικαίας): 21 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ 5/11/2023 / Μουστάφα Φαλ (ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός): 10 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ 7/1/2024 / Λόντον Περάντες (Κολοσσός Ρόδου – Λαύριο): 16 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 13 ασίστ 18/5/2024 / Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός): 23 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 10 ασίστ 25/1/2026 / Τάισον Γουόρντ (Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός): 18 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ