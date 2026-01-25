Μετά την ισοπαλία 0-0 του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η ομάδα του «τριφυλλιού» παραμένει πίσω στη βαθμολογία, χωρίς να καταφέρει να μειώσει τη διαφορά από τον Λεβαδειακό στη μάχη για την είσοδο στα playoffs 1-4.

Νωρίτερα, ο Λεβαδειακός απέσπασε ισοπαλία 2-2 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Άρη, ενώ ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικού στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το Σάββατο, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Αστέρα AKTOR και ανέβηκε στην κορυφή με 44 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Βόλου χάρη σε γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Σημαντική νίκη σημείωσε και η ΑΕΛ Novibet, που νίκησε 1-0 τον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Νοvibet – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Άρης – Λεβαδειακός 2-2

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0

*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε.

Η βαθμολογία: