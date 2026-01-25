Από την αρχή του αγώνα, οι Έλληνες παίκτες ανέλαβαν τον έλεγχο, δείχνοντας αμυντική στιβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Με το 2-7 στο ημίχρονο και το τελικό 5-12, η ελληνική ομάδα δεν άφησε περιθώρια στους Ιταλούς.

Η Ελλάδα είχε πριν καταφέρει να κερδίσει μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, αλλά ποτέ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με την καλύτερη θέση της να είναι η 4η το 1999 και το 2016. Αυτό άλλαξε στο Βελιγράδι, όπου, δέκα χρόνια μετά την 4η θέση στο ίδιο στάδιο, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου ανέβηκαν στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Πως εξελίχθηκε ο αγώνας:

1ο Οκτάλεπτο:

Η Ελλάδα πήρε το προβάδισμα από νωρίς, με τον αρχηγό Γενηδουνιά να κερδίζει το πρώτο σπριντ. Ο Γκιουβέτσης άνοιξε το σκορ από τον παραπάνω, ενώ ο Κάκαρης σκόραρε στα 2μ. Στην συνέχεια, ο Αργυρόπουλος σημείωσε δύο γκολ, και η Ιταλία κατάφερε να μειώσει μόνο με πέναλτι του Φερέρο. Το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε με 1-4 για την Ελλάδα.

2ο Οκτάλεπτο:

Ο Καλογερόπουλος σκόραρε στον παραπάνω για το 1-5, και ο Γκίλλας πραγματοποίησε μια εξαιρετική άμυνα. Ο Παπαναστασίου σκόραρε στην αντεπίθεση, και η Ελλάδα επέζησε από μια επίθεση με παίκτη λιγότερο. Ο Καλογερόπουλος έβαλε το 1-7, και η Ιταλία σκόραρε με τον Κοντέμι στην εκπνοή του ημιχρόνου, για να διαμορφωθεί το 2-7.

3ο Οκτάλεπτο:

Η Ελλάδα συνέχισε την κυριαρχία της, με τον Κάκαρη να σκοράρει ένα απίθανο γκολ στα 2μ για το 2-8. Ο Παπαναστασίου έκανε άλλο ένα μπλοκ με παίκτη λιγότερο, και ο Νικολαΐδης σκόραρε για το 3-10. Η Ιταλία μείωσε με τον Φερέρο στο τέλος της περιόδου, κάνοντας το 4-10.

4ο Οκτάλεπτο:

Οι δύο ομάδες παρέμειναν σε σφιχτές άμυνες, χωρίς γκολ μέχρι το 5ο λεπτό, όταν ο Αργυρόπουλος σκόραρε για το 5-11. Ο Μπαλζαρίνι μείωσε για την Ιταλία, αλλά ο Αργυρόπουλος έκλεισε το σκορ με το 4ο γκολ του, διαμορφώνοντας το τελικό 5-12 και χαρίζοντας στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο.

Η Ελλάδα κατέκτησε την ιστορική τρίτη θέση, κάνοντας υπερήφανη τη χώρα με αυτή την εκπληκτική πορεία και την πρώτη διάκριση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.