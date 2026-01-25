Ο Εργκίν Αταμάν, παρά τις πολλές απουσίες στην ομάδα, οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε ακόμα μία νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στο Μαρούσι για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τους προπονητές με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του συλλόγου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με αυτή τη νίκη, ξεπέρασε τον Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος είχε καθίσει στον πράσινο πάγκο για σχεδόν 2,5 χρόνια.

Ο Αταμάν μετρά πλέον 72 νίκες στην Stoiximan GBL και βρίσκεται πίσω μόνο από τον θρυλικό Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει 382 νίκες σε 447 αγώνες. Για να πλησιάσει τον «Ζοτς», ο Τούρκος τεχνικός χρειάζεται ακόμα 331 νίκες, κάτι που φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς ο Ομπράντοβιτς είχε καθοδηγήσει τον Παναθηναϊκό για 13 χρόνια, από το 1999 έως το 2012.

Από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, τον Απρίλιο του 2023, ο Αταμάν έχει κατακτήσει την Euroleague το 2024 στο Βερολίνο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2023-24 και το Κύπελλο Ελλάδας το 2024-25, έχοντας αφήσει ήδη το στίγμα του στην ομάδα.