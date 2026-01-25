Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη στο «Έμιρεϊτς», επικρατώντας 3-2 της Άρσεναλ με το νικητήριο γκολ του Κούνια στο 87ο λεπτό. Η επιτυχία αυτή ανέβασε την ομάδα στην τέταρτη θέση της Premier League και έβαλε “φωτιά” στη μάχη του τίτλου.

Η ήττα αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας για την Άρσεναλ φέτος και ήρθε σε κρίσιμο σημείο για την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Η νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέτρεψε επίσης στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άστον Βίλα να μειώσουν τη διαφορά τους από την κορυφή στους τέσσερις πόντους.

Για τον υπηρεσιακό προπονητή Μάικλ Κάρικ, αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε ντέρμπι, μία εβδομάδα μετά το 2-0 επί της Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ». Αντίθετα, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, παρά το εντυπωσιακό 7 στα 7 στην League Phase του Champions League, συμπλήρωσε τρία διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη, με δύο ισοπαλίες απέναντι σε Λίβερπουλ και Νότιγχαμ.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ (58′ Γουάιτ), Έντεγκααρντ (58′ Μερίνο), Θουμπιμέντι (58′ Έζε), Ράις, Σακά, Ζεσούς (58′ Γκιόκερες), Τροσάρ (75′ Μαντουέκε)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Σο, Καζεμίρο, Μέινου, Ντιαλό (88′ Μαζραουί), Φερνάντες, Ντόργκου (81′ Σέσκο), Εμπεουμό (69′ Κούνια)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής

  • Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ 3-1 (14′ Σάμερβιλ, 28′ πεν. Μπόουεν, 43′ Φερνάντες / 66′ Μπρόμπεϊ)
  • Μπέρνλι – Τότεναμ 2-2 (45+1′ Τουανζέμπε, 76′ Φόστερ / 38′ Φαν ντε Φεν, 90′ Ρομέρο)
  • Φούλαμ – Μπράιτον 2-1 (72′ Τσουκουέζε, 90+2′ Γουίλσον / 28′ Αγιάρι)
  • Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0 (6′ Μαρμούς, 45+2′ Σεμένιο)
  • Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ 3-2 (27′ Εβάνιλσον, 33΄Χιμένεθ, 90+5′ Αντλί / 45+1′ Φαν Ντάικ, 80′ Σόμποσλαϊ)
  • Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ 0-2 (12′ Ζεσούς, 79′ Αβονίγι)
  • Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι 1-3 (88′ Ρίτσαρντς / 34′ Εστεβάο, 50′ Πέδρο, 64′ πεν. Φερνάντες)
  • Νιούκαστλ – Άστον Βίλα 0-2 (19′ Μπουεντία, 88′ Γουότκινς)
  • Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3 (29′ αυτ. Μαρτίνες, 84′ Μερίνο / 37′ Εμπεουμό, 50′ Ντόργκου, 87′ Κούνια)
  • 26/1 22:00 Έβερτον – Λιντς

Η επόμενη αγωνιστική

  • 31/1 17:00 Λιντς – Άρσεναλ
  • 31/1 17:00 Γουλβς – Μπόρνμουθ
  • 31/1 17:00 Μπράιτον – Έβερτον
  • 31/1 19:30 Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
  • 31/1 22:00 Λίβερπουλ – Νιούκαστλ
  • 1/2 16:00 Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ
  • 1/2 16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
  • 1/2 16:00 Νότιγχαμ – Κρίσταλ Πάλας
  • 1/2 18:30 Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι
  • 2/2 22:00 Σάντερλαντ – Μπέρνλι

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο “Face 2 Face” με την Κατερίνα Παναγοπούλου
Τελευταία Νέα