Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη στο «Έμιρεϊτς», επικρατώντας 3-2 της Άρσεναλ με το νικητήριο γκολ του Κούνια στο 87ο λεπτό. Η επιτυχία αυτή ανέβασε την ομάδα στην τέταρτη θέση της Premier League και έβαλε “φωτιά” στη μάχη του τίτλου.

Η ήττα αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας για την Άρσεναλ φέτος και ήρθε σε κρίσιμο σημείο για την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Η νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέτρεψε επίσης στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άστον Βίλα να μειώσουν τη διαφορά τους από την κορυφή στους τέσσερις πόντους.

Για τον υπηρεσιακό προπονητή Μάικλ Κάρικ, αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε ντέρμπι, μία εβδομάδα μετά το 2-0 επί της Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ». Αντίθετα, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, παρά το εντυπωσιακό 7 στα 7 στην League Phase του Champions League, συμπλήρωσε τρία διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη, με δύο ισοπαλίες απέναντι σε Λίβερπουλ και Νότιγχαμ.