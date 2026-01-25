Tο πρωί της Παρασκευής, η ομάδα με έδρα το Μαρανέλο παρουσίασε το πρώτο της αυτοκίνητο για τους νέους κανονισμούς μονάδας ισχύος της F1 στην πίστα δοκιμών του Φιοράνο, πριν πραγματοποιήσει την αρχική δοκιμαστική δοκιμή.

Κατά τον παραδοσιακό τρόπο, οι οπαδοί της Ferrari ήταν παρόντες στην πίστα αρκετές ώρες πριν από την έναρξη — μια από τις πιο μοναδικές περιστάσεις στο άθλημα.

Ο Χάμιλτον ήταν ο πρώτος που ολοκλήρωσε γύρους με το τελευταίο αυτοκίνητο της Ferrari στην F1, προτού αναλάβει ο Σαρλ Λεκλέρκ για να αξιολογήσει την αρχική του εντύπωση από το αυτοκίνητο.

Όλη η ημέρα δοκιμών με τη SF-26 ήταν γεμάτη από ενθουσιασμό για τον 41χρονο Χάμιλτον, ο οποίος ένιωσε ανακούφιση που χωρούσε άνετα στο πιλοτήριο.

Όταν ρωτήθηκε πώς είναι να οδηγείς το νέο αυτοκίνητο της Ferrari, ο Hamilton δήλωσε στην F1 : «Λοιπόν, πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που κάθισα σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο, και αυτό ήταν μοναδικό ως πρώτη φορά.»

«Είμαι ενθουσιασμένος λοιπόν για την πρώτη δοκιμή – προφανώς σήμερα δεν μπορείς να το πιέσεις, αλλά είναι ωραίο στη Ferrari.»

« Το καλό είναι ότι όταν επιστρέφεις, πάντα ελπίζεις να ταιριάζεις. Ευτυχώς, εγώ ταιριάζω απόλυτα καλά με το νέο μονοθέσιο.»

«Είναι τόσο συναρπαστικό όταν βάζουν μπροστά το αυτοκίνητο και νιώθεις τη νέα δόνηση του αυτοκινήτου μέσα από το σώμα σου, και μετά καταλήγεις στην 1η στροφή όπου μπορείς να δεις τους Tifosi».