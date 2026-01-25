Ο 24χρονος οδηγός της Toyota Gazoo Racing διατηρεί ένα εντυπωσιακό προβάδισμα 59,3 δευτερολέπτων ενόψει του τελευταίου σκέλους της Κυριακής και, εφόσον μετατρέψει αυτό το πλεονέκτημα σε νίκη, θα ξεπεράσει το ρεκόρ του Sébastien Ogier για το 2009 και θα γίνει ο νεότερος νικητής στην ιστορία του εμβληματικού αγώνα. Ο Σόλμπεργκ όμως, απτόητος και συνεχίζει να ηγείται του ράλι, και πλέον αγγίζει με το ένα του χέρι το τρόπαιο του νικητή με Toyota.

Το σκέλος του Σαββάτου ολοκληρώθηκε με την SS13, μια υπερειδική διαδρομή σε τμήμα της πίστας Grand Prix του Μονακό. Σηματοδότησε την πρώτη αγωνιστική διαδρομή WRC στην καρδιά του Πριγκιπάτου από το 2008, με τους θεατές να αψηφούν την καταρρακτώδη βροχή και να σκαρφαλώνουν σε σημεία θέασης κατά μήκος του λιμανιού, καθώς τα αυτοκίνητα ράλι αντηχούσαν ανάμεσα στα γιοτ και τις κερκίδες.

«Ήταν μια φανταστική μέρα και μια φανταστική εβδομάδα μέχρι στιγμής. Πραγματικά δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω, φυσικά, όπως όλοι έχουν δει. Νομίζω ότι όλοι έχουν φύγει λίγο από το μυαλό τους παντού, αλλά εγώ είμαι σε καλή θέση. Ας δούμε αύριο – πιθανότατα θα είναι άλλη μια τρελή μέρα.»

Ο Σόλμπεργκ επέλεξε μια μετρημένη προσέγγιση στην παγωμένη ειδική διαδρομή. Παρ’ όλα αυτά, ο Σουηδός βγήκε από τη μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του ράλι εξακολουθώντας να έχει 51,4 δευτερόλεπτα διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζοντας να διαχειρίζεται το πρώτο του Μόντε Κάρλο ως οδηγός πλήρους σεζόν

Ο Σόλμπεργκ συνέχισε στον αγώνα WRC στο Μοντε Κάρλο, τερματίζοντας το Σάββατο με προβάδισμα 59,3 δευτερολέπτων έναντι του Elfyn Evans της Toyota .