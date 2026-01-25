«Επέστρεψα». Με αυτή τη λέξη ο Λάντο Νόρις κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους οπαδούς του την επιστροφή του στις επάλξεις – μετά τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές – και στο στρατηγείο της ομάδας του. Αυτή την περίοδο ο νέος πρωταθλητής της Formula1 δαπανά αρκετές ώρες στον προσομοιωτή του μονοθεσίου του με τις νέες τεχνικές αλλαγές που όπως δηλώνει ο ίδιος τον εξέπληξαν. Ο ίδιος ανέφερε ότι όσα γνώριζαν οι πιλότοι θα πρέπει να τα ξεχάσουν. «Πρέπει να ξεχάσω ότι γνώριζα έως σήμερα, για τα μονοθέσια που οδηγούσαμε!» τόνισε ο Λάντο Νόρις, που συνιστά και στους συναδέλφους του να είναι προετοιμασμένοι για τις μεγάλες αλλαγές που θα βρουν στα αγωνιστικά τους μονοθέσια.

Συγκεκριμένα, ο πρωτοκλασάτος πιλότος της McLaren επέστρεψε στο Κέντρο Τεχνολογίας της ομάδας του την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά το 2026, συμμετέχοντας για δύο ημέρες στο νέο προσομοιωτή , ώστε να κάνει το σύντομο …διδακτορικό του με το νέο μονοθέσιο, με το οποίο θα υπερασπιστεί τον πρώτο του τίτλο. Πάντως, ο ίδιος παρόλο που διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλά νέα πράγματα σε οδηγικό περιβάλλον, δηλώνει ενθουσιασμένος με τις προκλήσεις που τον περιμένουν. Ο Νόρις θα έχει στο μονοθέσιο του τον αριθμό «1» κατά τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής σεζόν, σε μια χρονιά που η Formula 1 θα έχει καινοτόμους κινητήρες, πλαίσια και φυσικά 22 ομάδες!

Τόσο ο Λάντο Νόρις όσο και ο συναθλητής του, ο Όσκαρ Πιάστρι θα πάρουν για πρώτη φορά μια ισχυρή γεύση σε ρεαλιστικό περιβάλλον από τη νέα McLaren στις δοκιμές που θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών στη Βαρκελώνη από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου, με την ομάδα να παρουσιάζει το νέο της αγωνιστικό στις 9 Φεβρουαρίου.

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τζόνι Χέρμπερτ για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο παλαίμαχος πιλότος της Formula1 δήλωσε ότι ο κορυφαίος οδηγός της Red Bull δεν πρέπει να επαναπαύεται επειδή έχει κερδίσει 71 γκραν πρι στην καριέρα του. Ο Χέρμπερτ τόλμησε να αναφέρει ότι ο Φερστάπεν, από τη στιγμή που η Formula1 βαδίζει σε αχαρτογράφητα νερά εξαιτίας των νέων μονοθεσίων, δεν αποκλείετε να ζήσει ότι και ο Χάμιλτον. Να βρεθεί από το Ζενίθ στο Ναδίρ. Όπως επεσήμανε οι νέοι κανονισμοί ίσως να ευνοήσουν ένα νέο τύπο οδηγού που προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί. Αλλά σίγουρα θα φανεί κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η σεζόν της Formula 1 για το 2026 αποτελεί την απαρχή μιας νέας συγκλονιστικής εποχής για το μηχανοκίνητο σπορ, καθώς, όπως έχουμε γράψει πολλές φορές, φέτος τίθενται σε ισχύ ριζικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς που στόχο έχουν τη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του θεσμού.