Η Χάποελ κυριάρχησε για μεγάλο μέρος του αγώνα και στο τρίτο δεκάλεπτο έφτασε τη διαφορά σε δυσθεώρητα επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, η Παρτίζαν δεν κατέθεσε τα όπλα. Με τρίποντο του Μαρίνκοβιτς 16 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, οι «ασπρόμαυροι» ισοφάρισαν και έστειλαν το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, όπου κατάφεραν να πάρουν το πάνω χέρι, παρά τις αποβολές των Πέιν και Πεναρόγια.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Στο ξεκίνημα του αγώνα, η Παρτίζαν έμεινε κοντά στο σκορ με πόντους από Μπόνγκα και Πέιν, όμως σύντομα η εικόνα άλλαξε δραματικά. Η Χάποελ πάτησε γκάζι και με καταιγισμό τριπόντων στη δεύτερη περίοδο, εξαιρετική οργάνωση από τον Μίτσιτς και επιθετική συνέπεια από τον Οτούρου, ξέφυγε στο σκορ, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +21 (35-56).

Στο δεύτερο μέρος, τα πράγματα φάνηκαν να ξεφεύγουν ακόμη περισσότερο για την Παρτίζαν, καθώς η διαφορά άγγιξε ακόμη και τους 30 πόντους, παρά την απουσία του πρώτου σκόρερ της Χάποελ, Ελάιζα Μπράιαντ. Από τα μέσα όμως της τρίτης περιόδου, οι Σέρβοι άρχισαν σταδιακά να αντιδρούν. Με μπροστάρηδες τους Τζεκίρι και Καλάθη, μείωσαν τη διαφορά, ενώ το τρίποντο του Μαρίνκοβιτς στο φινάλε του δεκαλέπτου έριξε τη ψαλίδα στους 10 (60-71).

Στην τέταρτη περίοδο, η Παρτίζαν μπήκε με άλλη νοοτροπία. Ο Μαρίνκοβιτς συνέχισε να «πυροβολεί» από την περιφέρεια, ο Οσετκόφσκι και ο Πέιν έδωσαν λύσεις, και η διαφορά έπεσε σε απόσταση αναπνοής. Παρά τις προσπάθειες του Οτούρου να κρατήσει τη Χάποελ μπροστά, οι Σέρβοι έτρεξαν σερί στα τελευταία λεπτά και με νέο μεγάλο τρίποντο του Μαρίνκοβιτς ισοφάρισαν, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ένα αντιαθλητικό φάουλ και μια τεχνική ποινή άλλαξαν τις ισορροπίες, όμως η Παρτίζαν έδειξε χαρακτήρα. Ο Λάκιτς έβαλε μπροστά την ομάδα του για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα του αγώνα, ο Μπόνγκα πρόσθεσε κρίσιμους πόντους και οι Σέρβοι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Μια μυθική νίκη για την Παρτίζαν, που απέδειξε πως δεν τα παρατά ποτέ και υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές της φετινής EuroLeague – ένα παιχνίδι που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 35-56, 63-73, 88-88, 104-101