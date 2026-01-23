Τέσσερις μήνες πίσω: ο Χρήστος Κόντης κάνει πρεμιέρα με την πράσινη φόρμα σε ματς ευρωπαϊκών κυπέλλων και στην Ελβετία καλείται να αντιμετωπίσει τη Γιουνγκ Μπόις. Όχι κάποιο μεγαθήριο, αλλά όπως να έχει ο προπονητής ήθελε έναν ούριο άνεμο στα πανιά του.

Δίνει φανέλα βασικού στον Ζαρουρί, έναν αριστερό εξτρέμ και δικαιώνεται στο 100%! Ο Ζαρουρί φτάνει σε εντυπωσιακό χατ-τρικ και οδηγεί τους Πράσινους σε ένα εκκωφαντικό 4-1.

Ο Κόντης δεν μακροημέρευσε στον πάγκο του Τριφυλλιού, ήρθε ο Ράφα Μπενίτεθ στη θέση του, η πρόκριση στα play offs του Europa League σφραγίστηκε και μάλιστα ένα ματς πριν από το φινάλε της πρώτης φάσης. Ποιος υπέγραψε το εισιτήριο της πρόκρισης; Ο παίκτης που άνοιξε την πορεία αυτού του κύκλου που είχε τα πάνω και τα κάτω του. Ναι, ο Ζαρουρί.

Προς το τέλος της αναμέτρησης με τη Φερεντσβάρος εκτός έδρας και ενώ ο Παναθηναϊκός έδειχνε ξανά αδυναμίες να βρει επιθετικές λύσεις και ο Πελίστρι έχανε γκολ που φαίνονταν εύκολα, ο Ζαρουρί πήρε τη μπάλα στα αριστερά. Ελίχθηκε, βρήκε τον χώρο, σουτ δυνατό και «χρυσός» βαθμός για ένα σύνολο που ψάχνει εδώ και ημέρες ηρεμία και ένα θετικό αποτέλεσμα.

Το 1-1 στη Ουγγαρία ίσως σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας για τον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε σύντομα, ωστόσο η ομάδα ακόμη έχει δρόμο μπροστά της. Και να βρει και άλλους σκόρερ. Ο Ζαρουρί, πάντως, αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμος στην Ευρώπη με συνολικά τέσσερα γκολ, όλα εκτός έδρας, όλα με την ξεχωριστή τους σημασία. Σκεφθείτε πως στην ελληνική λίγκα έχει σκοράρει μόνο δύο φορές, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να τον θεωρήσει κάποιος ως γκολτζή.

Απλά, λες και τον απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός μόνο και μόνο για να κάνει τη δουλειά στην Ευρώπη! Καθόλου άσχημα…