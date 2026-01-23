Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε τους πάντες, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Κόρι Τζόσεφ το βράδυ της Παρασκευής (23/1), ενισχύοντας την περιφέρεια της ομάδας.

Με τον Φρανκ Ντιλικινά να μην έχει καταφέρει να προσφέρει με σταθερότητα και τον Μόντε Μόρις να παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν άμεσα και εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για την προσθήκη του έμπειρου γκαρντ.

Ο 34χρονος Καναδός πόιντ γκαρντ, ύψους 1.88μ., είχε προηγουμένως ανακοινωθεί από τη Μονακό, ωστόσο δεν αγωνίστηκε ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα ούτε στη EuroLeague, καθώς ο γαλλικός σύλλογος τελεί υπό καθεστώς απαγόρευσης μεταγραφών.

Δεδομένου ότι η Μονακό δεν είχε δηλώσει τον Τζόσεφ στο ρόστερ της στη EuroLeague, ο παίκτης είναι διαθέσιμος να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Ολυμπιακού και να προσφέρει τις υπηρεσίες του από το επόμενο παιχνίδι, εκείνο απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την Πέμπτη (29/1, 21:15).

Ο Τζόσεφ έχει 953 αγώνες στο NBA με Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορντ και Μάτζικ, 6.7 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά 21.1 λεπτά σε 866 αγώνες κανονικών περιόδων από το 2011 έως το 2025.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: