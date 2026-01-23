Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος στάθηκε στην αμυντική εικόνα της Ελλάδας, τονίζοντας πως δεν βρέθηκε στο επίπεδο που απαιτούσε ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης ανασύνταξης ώστε η «γαλανόλευκη» να παρουσιαστεί βελτιωμένη στη συνέχεια του τουρνουά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μπορεί να φάνηκε ότι στο τρίτο οκτάλεπτο μείναμε πίσω στο σκορ και αυτό μας παρέσυρε και στο τέταρτο, όμως δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα δύο οκτάλεπτα. Δεν κάναμε άμυνα στον παίκτη λιγότερο. Οι τερματοφύλακές μας δεν είχαν βοήθεια από κανέναν. Ένα από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει. Σε έναν ημιτελικό πρέπει να είσαι πολύ καλύτερος σε βασικά πράγματα, όπως είναι ο παίκτης λιγότερος.

Στην επίθεση δεν είχαμε το σθένος και την ψυχολογία να είμαστε καλύτεροι, σήμερα ήμασταν στο 0 σε αυτό το κομμάτι.

Το παιχνίδι τους το ξέραμε, ξέραμε ότι θα τραβήξουν, ότι θα σπρώξουν, δεν είναι κάτι που μας αιφνιδίασε. Τα καλά σουτ των Ούγγρων θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στα καλά μπλοκ των Ελλήνων. Σήμερα δεν ήμασταν καλοί σε αυτό, μπορεί να συμβεί, δυστυχώς συνέβη σήμερα».

Για την κόκκινη κάρτα: «Ζήτησα challenge για μια ίσως brutality στον Παπαναστασίου, μου το ζήτησε εκείνος. Είχα μια κίτρινη και μου έβγαλε κίτρινη ίσως γιατί διαμαρτυρήθηκα. Πρέπει να δω και εγώ τι συνέβη. Δυστυχώς συνέβη».

Για τον μικρό τελικό: «Υπάρχει ένας τελικός μεταλλίου, δεν θα είμαι στον πάγκο, θα είναι ο συνεργάτης μου ο Τάσος Σχίζας. Σημασία έχει να ανασυνταχθούμε και να παίξουμε αυτό που μας χαρακτηρίζει, να παίξουμε άμυνα. Βέβαια δεν έχει χαθεί κάτι. Έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Και σήμερα μπορούσαμε. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε».