Δύο νίκες και μία ισοπαλία είχε η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα σε Champions και Europa League!

Την αρχή έκανε την Τρίτη (20/1) ο Ολυμπιακός με το σπουδαίο 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο. Ακολούθησε απόψε η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με το ίδιο σκορ επί της Ρεάλ Μπέτις και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.

Έτσι, η Ελλάδα προσπέρασε εκ νέου την Πολωνία στη βαθμολογία της UEFA και ανέβηκε στην 11η θέση.

Μάλιστα, η χώρα μας εξασφάλισε επιπλέον βαθμούς (από τους 600 που έδωσαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός), τα μπόνους που έχουν ήδη εξασφαλίσει οι δύο ομάδες. Η Πολωνία δεν θα έχει παιχνίδι ούτε την επόμενη εβδομάδα, ενώ η απόσταση από την 10η Τσεχία μειώθηκε στους (περίπου) 1.500 βαθμούς.

Η βαθμολογία της UEFA με την Ελλάδα 11η:

09. Τουρκία 48.325 (+7.525 – 3/5)

10. Τσεχία 46.275 (+8.775 – 4/5)

11. Ελλάδα 44.712 (+10.500 – 4/5)

12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

13. Δανία 39.856 (+10.000 – 2/4)

14. Νορβηγία 39.187 (+6.000 – 2/5)

15. Κύπρος 34.943 (+11.406 – 3/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –