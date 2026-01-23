Ηχηρό μήνυμα πως το ποδόσφαιρο γυναικών δεν μπορεί πλέον να παραμένει εγκλωβισμένο σε πρακτικές και αντιλήψεις του παρελθόντος έστειλε με ανακοίνωσή του σήμερα (23/1) ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ).

Η ανακοίνωση αφορά ανεξόφλητες οφειλές από ομάδες προς τις παίκτριες οι οποίες πρέπει να τακτοποιηθούν και για αυτό διαμορφώνονται νέα νομολογιακά δεδομένα.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ αναφέρεται:

«Οι πρόσφατες αποφάσεις των ελληνικών αθλητικών δικαιοδοτικών-δικαστικών οργάνων [Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (ΠΕΕΟΔ) και Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου (ΔΔΠ)], με τις οποίες δικαιώθηκαν ποδοσφαιρίστριες για ανεξόφλητες οφειλές ομάδων προς αυτές, διαμορφώνουν νέα, ισχυρά και δεσμευτικά νομολογιακά δεδομένα στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Με την εξέλιξη αυτή, το ποδόσφαιρο γυναικών απεγκλωβίζεται από ανεπιθύμητες αγκυλώσεις και δυσκαμψίες και ακολουθεί, αναπόφευκτα, την οδό του εκσυγχρονισμού, της προόδου και της λογικής.

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν, δίχως άλλο, σημείο αναφοράς για το ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας, καθώς με αυτές επιβεβαιώνεται και επικυρώνεται το αυτονόητο, δηλαδή, η εφαρμογή των κανόνων και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, προϋποθέσεις θεμελιώδεις και καθοριστικές για τη δίκαιη και ορθή λειτουργία του αθλήματος σε ένα σύγχρονο, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.

Με τις αποφάσεις αυτές επισφραγίζεται και η νομολογία που πρόσφατα διαμορφώθηκε σε διεθνές επίπεδο (FIFA DRC), με αποφάσεις που δέχθηκαν, με τη ρητή επίκληση του άρθρου 2 του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της FIFA (Regulations on the Status and Transfer of Players – RSTP), ότι επαγγελματίας είναι κάθε ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιρίστρια που διαθέτει έγγραφη συμφωνία με σύλλογο και αμείβεται με ποσό ανώτερο από τα έξοδα που απαιτούνται για την άσκηση της ποδοσφαιρικής δραστηριότητάς του/της.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου Κανονισμού Αδειοδότησης, ο ΠΣΑΠΠ είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, πλήρως εναρμονισμένες με τις πραγματικές συνθήκες απασχόλησης των ποδοσφαιριστριών.

Μεταξύ άλλων προτάθηκε, στο πλαίσιο των κριτηρίων αδειοδότησης, και η ρητή πρόβλεψη της ρύθμισης οφειλών των σωματείων από παροχές κάθε είδους, αιτίας και ονομασίας που απορρέουν από έγγραφες συμφωνίες, η καθιέρωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και σαφείς προδιαγραφές για τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων της Α΄ Εθνικής. Δυστυχώς, οι προτάσεις αυτές δεν υιοθετήθηκαν.

Ο ΠΣΑΠΠ επιμένει και θα επανέλθει. Το ποδόσφαιρο γυναικών δεν μπορεί να αρκείται σε ημίμετρα και να αναμένει πράγματα αυτονόητα.

Με τις αποφάσεις αυτές και με τις ορθότατες κρίσεις των δικαιοδοτικών-δικαστικών οργάνων, τα οποία απέδειξαν τη γνώση και την ευθυκρισία τους, αναδεικνύεται και θεμελιώνεται η συνέπεια στους θεσμούς και ο σεβασμός στα δικαιώματα των αθλητριών.

Με τα δεδομένα αυτά, και η θεσμική πλέον αναγνώριση της επαγγελματικής υπόστασης των γυναικών ποδοσφαιριστριών είναι μονόδρομος και αναγκαιότητα.

Ο ΠΣΑΠΠ θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, αυταπάρνηση και με συγκροτημένες ενέργειες για τη διαμόρφωση στο ποδόσφαιρο γυναικών ενός θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής και στις ανάγκες των ποδοσφαιριστριών, γι’ αυτό και προσκαλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμπράξουν, με ειλικρίνεια και συνέπεια, στην επίτευξη του κοινού στόχου».