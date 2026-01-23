Ο Σαντίνο Αντίνο έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της Παρασκευής (23/01) και είχε την ευκαιρία να γνωριστεί με το τεχνικό επιτελείο και τους νέους του συμπαίκτες.

Παράλληλα ξεκίνησε και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς και Τζούριτσιτς.