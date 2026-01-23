Ο Σφιντέρσκι δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τη Ρόμα, λόγω της κίτρινης κάρτας που δέχθηκε κόντρα στη Φερεντσβάρος, όμως αυτό το γεγονός δεν σχετίζεται με την πιθανή αποχώρησή του. Οι «πράσινοι» δεν είναι ικανοποιημένοι από την παρουσία και την επιδραστικότητά του, ενώ ο ίδιος αναζητά έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του στην εθνική ομάδα της Πολωνίας.

Το ενδιαφέρον για τον 29χρονο επιθετικό είναι υπαρκτό και έντονο: σύλλογοι από την Πολωνία, τη 2η κατηγορία της Γερμανίας και τη Ρωσία έχουν ήδη προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή. Αν ο Παναθηναϊκός ικανοποιηθεί οικονομικά, τότε όλα δείχνουν πως θα ανάψει το «πράσινο φως» για την πώλησή του.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί άμεσα για νέο επιθετικό. Η προεργασία έχει ήδη γίνει και υπάρχει λίστα με ποδοσφαιριστές που ταιριάζουν στο προφίλ που επιθυμεί ο Ράφα Μπενίτεθ: έναν ταχυδυναμικό παίκτη, με γεμάτες σεζόν και σταθερή σχέση με τα δίχτυα – ένα πακέτο που κοστολογείται ακριβά στη σύγχρονη αγορά.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΞΙ ΕΞΤΡΕΜ

Παράλληλα, στον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού παραμένει έντονο το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού εξτρέμ μέσα στον Γενάρη. Παρότι ο Μπενίτεθ έχει στη διάθεσή του τους Πελίστρι και Παντελίδη, θεωρεί πως η ομάδα χρειάζεται ακόμη έναν παίκτη στο δεξί άκρο, ώστε να αυξηθεί η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα της γραμμής κρούσης.

Το ζήτημα του κεντρικού αμυντικού βρίσκεται επίσης υπό συνεχή παρακολούθηση, όμως μέχρι στιγμής οι «πράσινοι» δεν έχουν εντοπίσει κάποια πραγματική ευκαιρία. Δεν αποκλείεται, επομένως, η αναζήτηση να φτάσει μέχρι τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται στις 6 Φεβρουαρίου.