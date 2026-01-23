Μετά την αναμέτρηση Σερβίας – Ιταλίας προέκυψε ο αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Σερβία νίκησε την Ιταλία με 17-13 και κλείδωσε τη συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στην έδρα της.

Έτσι, η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο, μετά την ήττα της στα ημιτελικά από την Ουγγαρία, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στον τελικό.

Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 25/01 στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.