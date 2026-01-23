Η Ελλάδα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγαρίας στον ημιτελικό του Βελιγραδίου, γνωρίζοντας την ήττα από μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλο με τελικό σκορ 12-15. Παρά τον αποκλεισμό από τον τελικό, η «γαλανόλευκη» παραμένει στο παιχνίδι της διάκρισης, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στον μικρό τελικό και στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου στάθηκε ανταγωνιστική για μεγάλο διάστημα, όμως η αποτελεσματικότητα των Μαγυάρων στον παίκτη παραπάνω αποδείχθηκε καθοριστική. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έδειξε χαρακτήρα και πάλεψε μέχρι τέλους, η Ουγγαρία βρήκε λύσεις στις κρίσιμες στιγμές και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε με ενέργεια στον αγώνα και προηγήθηκε στο τέλος της πρώτης περιόδου με 5-4, σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και διαδοχικά γκολ. Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται ισόπαλο 8-8.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Ουγγαρία εκμεταλλεύτηκε τις αποβολές, έτρεξε ένα καθοριστικό σερί και απέκτησε διαφορά τριών τερμάτων. Η Ελλάδα αντέδρασε και μείωσε, ωστόσο μπήκε στην τελευταία περίοδο έχοντας μειονέκτημα δύο γκολ. Στο τέταρτο οκτάλεπτο οι Μαγυάροι διατήρησαν τον έλεγχο, διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στη νίκη με 15-12.

Η εθνική μας ομάδα, που είδε την Ουγγαρία να σκοράρει με μεγάλη συνέπεια στον παίκτη παραπάνω, δεν μπόρεσε να κάνει το βήμα προς τον τελικό. Πλέον, θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/1, 18:00).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Γενηδουνιά, το οποίο κέρδισε ο Κάκαρης. Η Ουγγαρία απάντησε άμεσα με τον Μάνχερτζ, όμως η «γαλανόλευκη» βρήκε λύσεις στον παίκτη παραπάνω, με τον Κάκαρη και στη συνέχεια τον Σκουμπάκη να δίνουν προβάδισμα δύο τερμάτων.

Οι Μαγυάροι αντέδρασαν, ισοφάρισαν, όμως η ελληνική ομάδα συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, με τους Σκουμπάκη και Γκίλλα να διαμορφώνουν το 5-4 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Ουγγαρία εκμεταλλεύτηκε τις αποβολές και ισοφάρισε, με την Ελλάδα να απαντά διαρκώς μέσω των Παπαναστασίου, Κάκαρη και Παπανικολάου. Το πρώτο μισό του αγώνα ολοκληρώθηκε στο 8-8, αποτυπώνοντας απόλυτα την ισορροπία του ματς.

Η εικόνα άλλαξε στο τρίτο οκτάλεπτο, όταν οι Μαγυάροι πήραν προβάδισμα με συνεχόμενα γκολ και έφτασαν στο 11-8. Ο Αργυρόπουλος-Κανακάκης και ο Καλογερόπουλος μείωσαν, όμως η Ουγγαρία διατήρησε το προβάδισμα, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο μπροστά στο σκορ.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, παρά την προσπάθεια της Ελλάδας να επιστρέψει στο παιχνίδι, οι Ούγγροι βρήκαν ξανά λύσεις στην επίθεση και «κλείδωσαν» τη νίκη. Τα γκολ των Κάκαρη και Αργυρόπουλου-Κανακάκη στο φινάλε δεν αποδείχθηκαν αρκετά, με το τελικό 15-12 να σφραγίζει την πρόκριση της Ουγγαρίας.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 3-4, 2-4, 2-3.

ΕΛΛΑΔΑ : Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

: Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος. ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Κσόμα, Άνγκιαλ, Μάνχερτζ 4, Ακ. Νάγκι 2, Βι. Βίγκβαρι, Αντ. Νάγκι 2, Φέκετε, Τάτραϊ 1, Κόβακς, Βε. Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 1, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Βάργκα 1.

Ημιτελικοί

Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15

2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: Σερβία – Ιταλία

Τελικοί