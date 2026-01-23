Στη διοργάνωση του Βελιγραδίου το 2026, η εθνική μας ομάδα διεκδικεί για πρώτη φορά την παρουσία της στο βάθρο της συγκεκριμένης διοργάνωσης, με εμπόδιο τον ημιτελικό απέναντι στην ισχυρότατη Ουγγαρία.

Η σπουδαία αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα (23/01) στις 18:00, στην επιβλητική Belgrade Arena. Το ενδιαφέρον των φίλων του υγρού στίβου κορυφώνεται, καθώς η «γαλανόλευκη» καλείται να κάνει το καθοριστικό βήμα που οδηγεί στον τελικό.

Η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική αήττητη ομάδα της διοργάνωσης, με έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στις δύο φάσεις των ομίλων, παρουσιάζοντας συνέπεια, υψηλό επίπεδο και ισχυρή νοοτροπία. Με την ψυχολογία στα ύψη και σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, οι διεθνείς στοχεύουν στη διατήρηση του νικηφόρου σερί και στην πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (25/01), που θα σημαίνει εξασφαλισμένο μετάλλιο και ευκαιρία διεκδίκησης του τίτλου.

Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου δείχνει απόλυτα έτοιμο και πλήρες, έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών και ασθενειών. Η προετοιμασία για τον ημιτελικό έγινε με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η Ουγγαρία αποτελεί διαχρονικά μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλο και έναν αντίπαλο που τιμωρεί κάθε λάθος.

Στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας, που θα διεξαχθεί στις 21:30, η διοργανώτρια Σερβία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιταλία, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να προσφέρει ένταση και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Παρακολουθήστε live το Ελλάδα – Ουγγαρία