Η Εθνική Ελλάδας στερείται την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης, καθώς ηττήθηκε 15-12 από την Ουγγαρία στον πρώτο ημιτελικό που διεξήχθη στο Βελιγράδι.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του αγώνα Σερβία – Ιταλία για τον αγώνα κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου την Κυριακή 25/1 στις 18:30.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο στην ιστορία της στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης.

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι, καθώς η γαλανόλευκη αποκλείστηκε με 15-12 από την Ουγγαρία, στον πρώτο ημιτελικό.

Πλέον η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου περιμένει τον ηττημένο του Σερβία – Ιταλία (21:30) προκειμένου απέναντί του να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή (25/1, 18:30).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο της ιστορίας της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί επίσης για την Κυριακή (25/1) στις 21:30, εκεί όπου θα πέσει η αυλαία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.