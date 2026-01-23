Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της EuroLeague, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα από τη Μακάμπι, ο Εργκίν Αταμάν τοποθετήθηκε δημόσια για όσα συνέβησαν εντός και εκτός παρκέ.

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στις προσβλητικές αντιδράσεις που αντιμετώπισε από μερίδα φιλάθλων της ισραηλινής ομάδας, εκφράζοντας παράλληλα την ενόχλησή του για την έλλειψη άμεσης παρέμβασης από πλευράς διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την απόδοση της ομάδας:

“Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και είχαμε πολλές ευκαιρίες να κερδίσουμε το παιχνίδι αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο επιχειρήσαμε 9 τρίποντα και βάλαμε το ένα, αυτό είναι για το μπασκετικό κομμάτι.

Από την άλλη πλευρά συγκρίνουμε το ΝΒΑ με τη EuroLeague και λέμε συνεχώς πως η EuroLeague είναι η καλύετρη διοργάνωση στον κόσμο και στην Ευρώπη αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ.

Αν έρθεις σε ένα γήπεδο να κάνεις τη δουλειά σου και 10 χιλιάδες άτομα σε περιμένουν, να έρχονται στα αποδυτήρια, και σε όλη τη διάρκεια του ματς να σε προσβάλλουν και κανείς να μη λέει τίποτα, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ.

Δεν θα ξανά συγκρίνω τη EuroLeague με το ΝΒΑ, αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ. Απλά κάνω τη δουλειά μου, είμαι περήφανος που με την ομάδα μου κερδίσαμε στο παρελθόν τη Μακάμπι στα πλέι οφ και πήγαμε στο Final Four και κατακτήσαμε τον τίτλο, αυτό είναι το μόνο που κάνω.

Αν πιστεύετε πως είναι φυσιολογική η κατάσταση να με προσβάλλουν συνεχώς και παντού 10 χιλιάδες άτομα χωρίς κανείς να κάνει κάτι ούτε οι διαιτητές ούτε οι κομισάριοι, συνεχίστε κατά αυτόν τον τρόπο”.