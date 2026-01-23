Οι Έλληνες αγοραστές καινούργιου αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του 2025 δεν ξέφυγαν κατά πολύ από τις τετράτροχες συνήθειες του, ποντάροντας, κατά την απόκτηση ενός καινούργιου μοντέλου στα μικρά ή μικρομεσαία SUV, τα υβριδικά και τις προτάσεις που κοστίζουν από 20 -25 χιλιάδες ευρώ. Σαφώς, γύρισαν ακόμη περισσότερο την πλάτη τους στις εκδόσεις βενζίνης ενώ εξαφάνισαν από τα «γούστα» τους τον παλιό τους έρωτα τα ντίζελ ενώ με «όχημα» τις επιδοτήσεις η αγορά των ηλεκτρικών ανέβασε και άλλο τα ποσοστά της.

Το αισιόδοξο κομμάτι που προέρχεται από την ελληνική αγορά αυτοκινήτου είναι ότι μέσα στο 2025 σημειώθηκε ρεκόρ 16ετίας, μιας και οι ταξινομήσεις άγγιξαν τις 144.199 μονάδες. Οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια έχουν έρωτα με συγκεκριμένες φίρμες, τις οποίες δεν τις προδίδουν, όπως καταδεικνύουν και τα τελευταία στοιχεία της αγοράς. Για παράδειγμα η πρώτη σε πωλήσεις φίρμα στην Ελλάδα είναι η Toyota ,με το Yaris Cross να είναι και το πιο καλοπουλημένο μοντέλο στην χώρα μας.

Το ιαπωνικό αυτοκίνητο κατάφερε να «κλείσει» 8.017 νέους ιδιοκτήτες την περσινή χρονιά, μια επίδοση σχεδόν ισάξια με την αντίστοιχη του 2024 (8.181 πωλήσεις). Οσον αφορά σε νούμερα, η Toyota κατέγραψε 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο αγοράς, διπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα, κατακτώντας την πρώτη θέση. Δεύτερο μοντέλο σε πωλήσεις είναι το Peugeot 2008 ενώ την τριάδα κλείνει το Toyota Yaris. Σε φίρμες, με την Toyota να είναι πρώτη, δεύτερη η Peugeot το βάθρο συμπλήρωσε η Hyundai. Ακολούθησε η Suzuki και την πεντάδα συμπλήρωσε η Opel.

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ SUV

Στην κατηγορία Α, γνωστή και ως αυτοκίνητα πόλης την παράσταση έκλεψαν τα μοντέλα των Κορεατών κατασκευαστών, Ιταλών και Ιαπώνων. Πρώτο μοντέλο σε πωλήσεις βρέθηκε το οικονομικό Kia Picanto, δεύτερο το πλέον «στερεότυπο» για τους Έλληνες Fiat Panda, τρίτο το Toyota Aygo X και αμέσως μετά το Hyundai i 10. Aπό τη γκάμα των πωλήσεων δεν έλειψαν και οι πανάκριβες προτάσεις των super cars που κοστίζουν πάνω από 200 – 300 χιλιάδες ευρώ. Ειδικότερα, μέσα στην περασμένη χρονιά πουλήθηκε μια Ferrari, μια Rolls Royce, έξι Lamborghini, 11 Bentley και 14 Maserati, μοντέλα για λίγους και εκλεκτούς πελάτες.

Στις δημοφιλείς κατηγορίες εδώ και πολλά χρόνια τα SUV έχουν το μονοπώλιο των προτιμήσεων τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα. Έτσι, το 2025 παρέμεινε η κυριαρχία των SUV οχημάτων, με το μεγαλύτερο μερίδιο να έχουν τα B-SUV και τα C-SUV.

Άξιο αναφοράς ότι η ζυγαριά στις πωλήσεις και τον τρόπο απόκτησης στράφηκε στη λύση αγοράς μέσω λίζινγκ όπου έξι στους δέκα προτίμησαν την χρονομίσθωση ενώ συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο η αγορά μέσω της λιανικής. Όσον αφορά τις αγορές με επίκεντρο το καύσιμο το 49.9% προτίμησε ένα υβριδικό μοντέλο ενώ η δεύτερη προτίμηση αφορούσε τα μοντέλα με κινητήρα βενζίνης (με ποσοστό 28.5%). Ακολούθησαν τα plug in υβριδικά (υβριδικά που φορτίζονται μέσω πρίζας) με ποσοστό 8,1% ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ( που πέρσι κατακλύστηκαν από δεκάδες νέες προτάσεις στις αντιπροσωπείες) άγγιξαν το 6,1%.

Ο φτωχός συγγενής είναι πλέον σταθερά τα μοντέλα με κινητήρες ντίζελ που έχει λίγους αλλά όπως φαίνεται πιστούς αγοραστές με ποσοστό 4,1% ενώ η τελευταία κατηγορία είναι τα διπλού καυσίμου (βενζίνης – φυσικού ή υγραερίου) που δεν ξεπερνούν σε δυναμική το 3%.