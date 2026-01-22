Η Μπάγερν Μονάχου ανέβηκε στους 18 βαθμούς και «αγκάλιασε» τη δεύτερη θέση, επικρατώντας 2-0 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τα γκολ ήρθαν μέσα σε τέσσερα λεπτά χάρη στον Χάρι Κέιν (52’-55’), ο οποίος πέτυχε πρώτα με κεφαλιά από κόρνερ και στη συνέχεια με εύστοχο πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.

Παρά την αποβολή του Κιμ στο 63’ και το γεγονός ότι ο Κέιν έχασε πέναλτι στο 78’ (δοκάρι), οι Γερμανοί κράτησαν το προβάδισμά τους και πήραν τους τρεις βαθμούς.

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ είχε φάσεις για να προηγηθεί, όπως η κεφαλιά του Νταβίντ στο 29’ που απέκρουσε ο Νόιερ, αλλά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της. Στο πρώτο ημίχρονο η Μπάγερν είχε κατοχή 73% χωρίς να βρει δίχτυα, ενώ η πίεση στο δεύτερο ημίχρονο έφερε τα καθοριστικά γκολ και τη νίκη των Βαυαρών.