Η Λίβερπουλ πέρασε από τη Μασσαλία με εμφατικό 3-0 επί της Μαρσέιγ στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, φτάνοντας στην τέταρτη θέση με 15 βαθμούς, ενώ οι Γάλλοι έμειναν στους 9 και στην 19η θέση.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με το γκολ του Ούγκο Εκιτικέ στο 24’ να ακυρώνεται για οφσάιντ μετά από VAR. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ντομινίκ Σομποζλάι άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό δεξί σουτ, βάζοντας την ομάδα του Βίργιλ Φαν Ντάικ σε θέση οδηγού.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λίβερπουλ έκανε διαχείριση του αγώνα, αλλά δεν έμεινε εκεί: ο Μεδίνα διπλασίασε τα τέρματα και το αυτογκόλ του Ρούλι διαμόρφωσε το 3-0, με τον Γκάκπο να σφραγίζει τη νίκη στο 90+3’ μετά από ασίστ του Γκράβενμπερχ. Το τρίποντο των «ρεντς» έδωσε παράλληλα και σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.