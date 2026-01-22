Ούτε τώρα ο Παναθηναϊκός εκείνη τη μια νίκη που θα του δώσει το δικαίωμα να γυρίσει τη σελίδα. Δίχως τον Κέντρικ Ναν οι Πράσινοι, έχασαν στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι (71-75) και προσγειώθηκαν στις δέκα ήττες σε 24 αγωνιστικές. Μοιραίος της βραδιάς; Ο Κώστας Σλούκας. Εκείνος ανέλαβε την ευθύνη την κρίσιμη στιγμή με το σκορ στο 71-73 για τους Ισραηλινούς. Εκείνος έχασε το τρίποντο και την μεγάλη ευκαιρία της ανατροπής.

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Όντετ Κάτας ήταν τρομερά εύστοχη στα σουτ δύο πόντων, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 14/18 και με τους Ίφε Λάντμπεργκ και Ρόμαν Σόρκιν να ηγούνται επιθετικά με 9 και 8 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη, οι Πράσινοι παρά τις απουσίες των Κέντρικ Ναν, Ντίνο Μήτογλου και Τσέντι Οσμάν, κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, με τον Τζέριαν Γκραντ να είναι ο μόνος διψήφιος μετά από είκοσι λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ταμίρ Μπλατ μπήκε ορεξάτος, ευστοχώντας σε 5 συνεχόμενα τρίποντα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ την ίδια στιγμή, ο Τι Τζέι Σορτς πήρε μπρος και ξεκίνησε να παίρνει πάνω του επιθέσεις, κρατώντας τον Παναθηναϊκό στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν η Μακάμπι προσπαθούσε να ξεφύγει.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με τρίποντο μείωσε σε 73-71, με 1:20 να απομένει, αλλά Σλούκας και Γκραντ αστόχησαν σε δύο διαφορετικά σου που θα βάζανε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ, και ο Λάντμπεργκ με δύο εύστοχες βολές τελείωσε το ματς.

Έτσι η Μακάμπι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 10-14 και είναι πλέον 14η στη Euroleague, ενώ οι Πράσινοι έπεσαν στο 14-10 και παραμένουν στην 8η θέση της βαθμολογίας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71

Τα ομαδικά στατιστικά της Μακάμπι: 18/33 δίποντα, 9/33 τρίποντα, 12/12 βολές, 36 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 13 επιθετικά), 10 ασίστ, 3 κλεψίματα, 8 λάθη, 1 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 19/37 δίποντα, 7/30 τρίποντα, 12/15 βολές, 42 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 12 επιθετικά), 11 ασίστ, 6 κλεψίματα, 9 λάθη

