Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Μακάμπι, καθώς οι Πράσινοι ηττήθηκαν εκτός έδρας από τους Ισραηλινούς με 75-71 και υποχώρησαν στο 14-10 και βρίσκονται στην 8η θέση.
Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Εφές με 74-68 στην Τουρκία και οι Ερυθρόλευκοι μετά και την αποψινή νίκη φιγουράρουν στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, έχοντας ρεκόρ 15-8.
Αποτελέσματα/πρόγραμμα 24ης αγωνιστικής
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας LIVE
Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια LIVE
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό LIVE
Παρί – Dubai BC LIVE
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 23/1 στις 19:45
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας 23/1 στις 21:30
Παρτίζαν- Χάποελ Τελ Αβίβ 23/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα 23/1 στις 21:45
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 27/1 στις 22:00
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 29/1 στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 29/1 στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 29/1 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 29/1 στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 29/1 στις 21:45
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45