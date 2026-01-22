Το σίριαλ που είχε δημιουργηθεί γύρω από την παραμονή της ομάδας της Βαρκελώνης στην EuroLeague ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα για τη διοργάνωση. Παρά τις προσεγγίσεις που είχαν γίνει από το NBA, η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να συνεχίσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα, παραμένοντας πιστή στη διοργάνωση και στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Ο CEO της EuroLeague Basketball, Παούλιους Μοτεγιούνας, είχε προαναγγείλει την εξέλιξη, ενώ η παρουσία της ομάδας στο Λονδίνο για συζητήσεις με τον Άνταμ Σίλβερ είχε προκαλέσει ερωτηματικά για το μέλλον της.

Με την ανακοίνωση της ανανέωσης, πλέον η θέση της Μπαρτσελόνα στην EuroLeague είναι οριστική, αποκλείοντας σενάρια προσέγγισης από το NBA.