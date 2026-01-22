Mε την φάση σημειώθηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ, την Τρίτη (20/1), όταν ο Αμερικανός σέντερ ολοκλήρωσε με θεαματικό δεξί κάρφωμα την ιδανική ασίστ του Τάισον Ουόρντ, ξεσηκώνοντας την εξέδρα και κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις.

Δύο ημέρες αργότερα (22/1), η EuroLeague έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με τις 10 κορυφαίες φάσεις της πρώτης αγωνιστικής της «διαβολοβδομάδας», τοποθετώντας το κάρφωμα του Τζόουνς στην πρώτη θέση της λίστας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη φάση σημειώθηκε στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη EuroLeague, γεγονός που κάνει τη διάκριση ακόμη πιο ξεχωριστή.

Ο Αμερικανός πρόλαβε να αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στο παρκέ, καθώς σε 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα συμμετοχής σημείωσε 6 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ, έκανε 2 κλεψίματα και μοίρασε 1 ασίστ, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των φίλων των «ερυθρόλευκων».