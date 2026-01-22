Η Αθλέτικ Μπιλμπάο πέτυχε σπουδαίο διπλό στην έδρα της Αταλάντα, επικρατώντας με 3-2 στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η νίκη φέρνει τους Βάσκους στους οκτώ βαθμούς και τους κρατά «ζωντανούς» στο κυνήγι της πρόκρισης στα πλέι οφ, με την τελευταία αγωνιστική να τους βρίσκει αντιμέτωπους με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν υπόθεση της Αταλάντα, που προηγήθηκε στο 16′ με κεφαλιά του Σκαμάκα, ενώ ένα δεύτερο γκολ του ίδιου στο 41′ ακυρώθηκε μέσω VAR. Δοκάρι και ευκαιρίες έκαναν το πρώτο μέρος «μονοδιάστατο», αλλά όλα άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Μπιλμπάο πέτυχε τρία γκολ σε διάστημα 16 λεπτών: ο Γκουρουθέτα ισοφάρισε στο 58′, ο Σεράνο έδωσε το προβάδισμα στο 70′ και ο Ναβάρο σφράγισε την ανατροπή στο 74′. Παρά το γκολ της Αταλάντα στο 88′, η νίκη των Βάσκων ήταν αδιαμφισβήτητη, αφήνοντας την ομάδα του Βαλβέρδε με ελπίδες πρόκρισης.