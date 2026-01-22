O Λιούις Χάμιλτον ,επτα φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula1, μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του από την επίσκεψη στην Ιορδανία, περιγράφοντας το ταξίδι «που του άλλαξε τη ζωή». Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι ένθερμος υποστηρικτής της προσπάθειας ανακούφισης στον πόλεμο στη Γάζα και συνεργάζεται με τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όσοι επλήγησαν από τη σύγκρουση.

Ο Χάμιλτον πραγματοποίησε το ταξίδι τον Δεκέμβριο, συναντώντας τις Ενώσεις της Ερυθράς Ημισελήνου της Ιορδανίας και της Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης, για να κατανοήσει καλύτερα την προσπάθεια ανακούφισης και υποστήριξης που συντελείται εκεί για όσους έχουν ανάγκη από τον πόλεμο στη Γάζα.

Του αφηγήθηκαν ιστορίες, όπως ενός ανθρώπου που χτυπήθηκε από σφαίρες στις 30 Ιούνιου στη Γάζα και κατάφερε να βρεθεί στην Ιορδανία για να λάβει βοήθεια στα τέλη του Αυγούστου.

Ο σταρ της Ferrari F1 έμαθε πώς προετοιμάζονται τα δέματα βοήθειας και περιηγήθηκε σε νοσοκομεία, παρακολουθώντας τις συνέπειες της σύγκρουσης. Ο Χάμιλτον εμφανίστηκε επίσης σε ένα βίντεο στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού, απευθύνοντας έκκληση για υποστήριξη και ευαισθητοποίηση σχετικά με την κρίση.