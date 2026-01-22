H Audi Revolut F1 Team, παρουσιάστηκε επίσημα, χθες, το βράδυ της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου, στο Βερολίνο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποκαλύφθηκαν το αγωνιστικό livery της Audi R26, ο επίσημος ρουχισμός της ομάδας και οι αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, σηματοδοτώντας την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του project ενόψει της εισόδου της Audi στη Formula 1 το 2026.

Η Audi θα πραγματοποιήσει το αγωνιστικό της ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία. Το μονοθέσιο Audi R26 κινείται από νέο power unit (υβριδική μηχανή Formula 1) που αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις της Audi στο Neuburg an der Donau και φέρει την ονομασία AFR 26 Hybrid.Στην καρδιά της Audi R26 βρίσκεται το νέο power unit της Audi, που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στη Γερμανία και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας για τεχνολογία αιχμής και υψηλή αποδοτικότητα.

Το σύστημα συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα εσωτερικής καύσης V6 1,6 λίτρων, ισχύος περίπου 400 kW, με ένα ιδιαίτερα ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα απόδοσης έως 350 kW. Το ηλεκτρικό σκέλος περιλαμβάνει σύστημα ανάκτησης ενέργειας (ERS), μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (Energy Store), ηλεκτροκινητήρα MGU-K και εξελιγμένη μονάδα ελέγχου.

Στο Βερολίνο παρουσιάστηκαν οι αγωνιστικές φόρμες των οδηγών Gabriel Bortoleto και Nico Hülkenberg, καθώς και ο επίσημος ομαδικός ρουχισμός της Audi Revolut F1 Team.

Ο Gernot Döllner, Διευθύνων Σύμβουλος της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG, δήλωσε «Σήμερα, πολλά κομμάτια του παζλ μπαίνουν επιτέλους στη θέση τους. Για πρώτη φορά βλέπουμε το πλήρες εύρος της δυναμικής αυτού του εγχειρήματος. Είμαστε έτοιμοι και ενθουσιασμένοι να εμπνεύσουμε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μέσα από τη συμμετοχή μας στη Formula 1».