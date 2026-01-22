Το 2025, οι συνολικές ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 144.199 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το 2024. Το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων διαμορφώθηκε στο 6,2%, ενώ τα plug-in υβριδικά κατέγραψαν 8,1%, αντικατοπτρίζοντας τη σταθερή στροφή της αγοράς προς την ηλεκτροκίνηση.

Η BYD ηγείται της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, καταγράφοντας 1.825 ταξινομήσεις EV και κατακτώντας πάνω από το ένα πέμπτο της αγοράς (με συνολικό μερίδιο αγοράς 20,5%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μερίδιο της BYD στο κανάλι πώλησης λιανικής (retail) άγγιξε το 31,2%, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των ιδιωτών πελατών στην εταιρεία! Παράλληλα, η μάρκα ενισχύει σταθερά τη θέση της και στα plug-in υβριδικά (PHEV), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της σε όλες τις μορφές εξηλεκτρισμού με εξωτερική παροχή ενέργειας.

Σε σχέση με το 2024, οι συνολικές πωλήσεις της BYD (EV & PHEV) αυξήθηκαν κατά 52,2%, φτάνοντας τις 2.402 μονάδες, εξέλιξη που υπογραμμίζει τη ραγδαία αποδοχή της μάρκας από το ελληνικό κοινό.