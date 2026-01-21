Η ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από τη Σενεγάλη δεν περιορίστηκε στους πανηγυρισμούς και τις παρελάσεις στους δρόμους του Ντακάρ. Η πολιτεία φρόντισε να επιβραβεύσει γενναιόδωρα τους πρωταγωνιστές του θριάμβου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του επιτεύγματος για ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μπασιρού Ντιομάι Φαγέ, υποδέχθηκε τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» στο Προεδρικό Μέγαρο και ανακοίνωσε τα πριμ για τη δεύτερη κατάκτηση AFCON στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Κάθε ποδοσφαιριστής θα λάβει 75 εκατομμύρια φράγκα CFA, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 115.000 ευρώ, καθώς και οικόπεδο 1.500 τ.μ. στην παραθαλάσσια περιοχή Petite-Côte, νότια του Ντακάρ.

Οι παροχές επεκτάθηκαν και στα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, αλλά και στα στελέχη της ομοσπονδίας, ενώ το Υπουργείο Αθλητισμού ενισχύθηκε με συνολικό ποσό που φτάνει τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Παπ Τιάου και το επιτελείο του τιμήθηκαν με την ανώτατη κρατική διάκριση της χώρας.