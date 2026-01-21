Η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε σημαντική νίκη με 85-80 επί της Βίρτους Μπολόνια στην 23η αγωνιστική της EuroLeague, ανεβάζοντας την αμυντική ένταση στο δεύτερο ημίχρονο και «λυγίζοντας» την αντίπαλο.

Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ ανέλαβε δράση, καλύπτοντας το κενό του απουσιάζοντος Γουέιντ Μπάλντουιν, πετυχαίνοντας 28 πόντους, μεταξύ των οποίων ένα κρίσιμο τρίποντο για το 75-79 στα 31’’ πριν το φινάλε. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 15 πόντους, πολλά από τα οποία ήρθαν στις καθοριστικές τελευταίες φάσεις.

Από πλευράς Μπολόνια, ο Κάρσεν Έντουαρντς έκανε σόου με 35 πόντους, οι 15 στην πρώτη περίοδο, αλλά δεν κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, χάνοντας δύο κρίσιμα τρίποντα στα 9’’ πριν τη λήξη.

