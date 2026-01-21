Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν στο Φάληρο και μέσω αυτής χάρισε στην Ελλάδα 400 επιπλέον βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Οι Πειραιώτες νίκησαν με 2-0 τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», σημείωσαν τη δεύτερή τους νίκη στη League Phase του Champions League και ανέβηκαν στην 22η θέση της βαθμολογίας.

Έτσι, η χώρα μας έφτασε τους 43.713 βαθμούς, παρέμεινε μεν στην 12η θέση της βαθμολογίας, αλλά μείωσε την απόστασή της από την Πολωνία που βρίσκεται στην 11η θέση.

Αυτό, όμως, το τρίποντο έφερε και πολύτιμους πόντους για την Ελλάδα στη βαθμολογία της. Οι Πειραιώτες έβαλαν ακόμα 400 πόντους στο ελληνικό σακούλι, με συνέπεια η χώρα μας να φτάσει τους 44.112 και να πλησιάσει στους 513 την Πολωνία.

Βαθμούς πήρε επίσης και η Δανία (250), με την ισοπαλία της Κοπεγχάγης απέναντι στη Νάπολι (1-1), αλλά και η Νορβηγία (500) με την τεράστια νίκη της Μπόντο Γκλιμτ με 3-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 48.125 (+7.325 – 3/5)

10. Τσεχία 46.075 (+8/575 – 4/5)

11. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

12. Ελλάδα 44.112 (+9.900 – 4/5)

13. Δανία 39.606 (+9.750 – 2/4)

14. Νορβηγία 38.987 (+5.800 – 2/5)

15. Κύπρος 34.943 (+11.406 – 3/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)

17. Αυστρία 33.050 (+3.300 – 2/5)