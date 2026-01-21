Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στη φάση της League Phase του Champions League. Ο Μεχντί Ταρέμι, σκόρερ του δεύτερου τέρματος, μίλησε στο MEGA για τη νίκη και έστειλε μήνυμα συγκέντρωσης για το επόμενο παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Αναλυτικά τι ανέφερε στο MEGA:

«Ευχαριστούμε την υποστήριξη του κόσμου για τη σπουδαία ατμόσφαιρα. Παίξαμε πολύ καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι, προσπαθήσαμε να τους πιέσουμε και καταφέραμε να το εκμεταλλευτούμε και να σκοράρουμε δύο φορές παίρνοντας τη νίκη», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: