Ο Χρήστος Τζόλης διανύει μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ αποτελεί βασικό γρανάζι της Κλαμπ Μπριζ και το δείχνει σε κάθε του εμφάνιση, τόσο σε εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Ο Τζόλης έχει άμεση συμμετοχή σε οκτώ γκολ στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια της βελγικής ομάδας, ενώ συνολικά μετρά 11 γκολ και 16 ασίστ σε 32 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν. Επιδόσεις που δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες από τα κορυφαία πρωταθλήματα.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες και η ομάδα που… ξεχωρίζει

Ήδη ομάδες όπως η Τότεναμ, η Λίβερπουλ και η Νάπολι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, όμως σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, στο “κάδρο” μπαίνει πλέον δυναμικά και η Ρόμα. Οι «τζιαλορόσι» αναζητούν λύσεις ενίσχυσης ενόψει Ιανουαρίου και το όνομα του Έλληνα εξτρέμ βρίσκεται ψηλά στη λίστα.

Η ομάδα της Ρώμης φέρεται να διαθέτει κονδύλι περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφικές κινήσεις, με τις ανάγκες να εντοπίζονται τόσο στην επιθετική όσο και στην αμυντική γραμμή. Ο Τζόλης θεωρείται παίκτης που μπορεί να δώσει ποιότητα, ένταση και ταχύτητα στα άκρα, στοιχεία που ταιριάζουν στο αγωνιστικό πλάνο του Γκασπερίνι.