Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League, με τα γκολ να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο και τον Κωνσταντή Τζολάκη να διατηρεί ανέπαφη την εστία του με εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε ότι το αποτέλεσμα προσφέρει σημαντική ώθηση και αυτοπεποίθηση στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο διεθνής αμυντικός παραδέχθηκε ότι ήθελε να αποδώσει καλά απέναντι στην πρώην ομάδα του και εξήρε τη μεγάλη εμφάνιση του Τζολάκη, που συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήθελα να αντιμετωπίσω την πρώην ομάδα μου. Είχα δεθεί συναισθηματικά, ήταν η πρώτη μου μεταγραφή στο εξωτερικό. Είναι μια υγιέστατη ομάδα με καλούς ανθρώπους. Ένιωσα μεγάλη ευχαρίστηση με αυτή τη νίκη, έκανα υπερπροσπάθεια, είμαι καλά και προχωράμε.

Στα έξι παιχνίδια δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από τη βαθμολογική συγκομιδή. Παίξαμε σήμερα εναντίον μιας ποιοτικής ομάδας, την πιέσαμε, σήμερα μας βγήκε. Πιστεύω στο πλάνο, το ακολουθούμε και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Έχουμε μια ποιοτική ομάδα. Το δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ερχόμαστε από μια δύσκολη περίοδο.

Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και αυτή η νίκη μας δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση. Θα δείτε περισσότερα από αυτή την ομάδα, προχωράμε με κάτω το κεφάλι και αυτοπεποίθηση. Ο Τζολάκης είναι φίλος μου. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση. Τον θαυμάζω, είμαι περήφανος, έχει ωριμότητα και ποιότητα. Οι δύσκολες στιγμές τον έχουν κάνει πιο δυνατό και είμαστε όλοι μαζί»