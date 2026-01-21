League Phase του UEFA Europa League, ο Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα (22/1 19:45), με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα «σφραγίσει» τη θέση του στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης. Στο πιο καθοριστικό παιχνίδι της πορείας του στητου, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Πέμπτη τηστην Τούμπα (22/1 19:45), με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα «σφραγίσει» τη θέση του στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης.

Ο «Δικέφαλος» έχει συγκεντρώσει εννέα βαθμούς, με τους οκτώ να έχουν έρθει στις τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές, και πριν από τη σέντρα των σημερινών αναμετρήσεων βρίσκεται στη 18η θέση της κατάταξης. Απέναντί του θα βρεθεί μία από τις τέσσερις ομάδες που παραμένουν αήττητες στη League Phase, η οποία παρότι ταξιδεύει με σημαντικές απουσίες, διατηρεί ισχυρό κίνητρο, καθώς απέχει μόλις έναν βαθμό από την κορυφή.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Σουαλιό Μεϊτέ να προπονείται κανονικά απόψε, εξέλιξη που ουσιαστικά εξασφάλισε τη συμμετοχή του όχι μόνο στην αποστολή αλλά και στο αρχικό σχήμα. Όσον αφορά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο νεαρός μεσοεπιθετικός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από πέντε ημέρες απουσίας και όλα δείχνουν πως θα συμπεριληφθεί στην αποστολή.

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης, ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή, γνωστοποιώντας ωστόσο ότι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που δεν υπολογίζεται είναι ο Λούκας Ιβανούσετς.