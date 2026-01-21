Ο Ολυμπιακός «πάτσε» με 2-0 τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και παραμένει «ζωντανός» για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.

Μετά το ματς ακολούθησε πάρτι στο φαληρικό γήπεδο, με τους παίκτες να πηγαίνουν μπροστά από τη Θύρα 7 και να ακολουθάει το γνωστό σκηνικό μετά από μεγάλες νίκες στον Πειραιά.

Πανηγυρισμοί, αποθέωση από τους οπαδούς και συνθήματα συνέθεσαν το σκηνικό έπειτα από το 2-0 επί των Γερμανών, που ανέβασε την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους 8 βαθμούς και σε θέση πρόκρισης (22η) στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δείτε το σχετικό βίντεο από όσα έγιναν μετά το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: