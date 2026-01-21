Μικρή καθυστέρηση παρουσίασε η ανακοίνωση της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, με τις διαδικασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της 22ας Ιανουαρίου.

Ο Αργεντινός εξτρέμ πέρασε έναν ιδιαίτερα λεπτομερή κύκλο ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων, ενώ η υπογραφή του συμβολαίου του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Το «ναυάγιο» στο πρόσφατο ντέρμπι περιέπλεξε το επικοινωνιακό σκέλος για τους «πράσινους». Στον Παναθηναϊκό δεν ήθελαν η παρουσίαση του Αντίνο να επισκιαστεί ή να «χαθεί» μέσα στη θύελλα κριτικής που ξέσπασε μετά τη βαριά ήττα στην «Αγιά Σοφιά».

Έτσι, αποφασίστηκε να πέσουν πρώτα οι τόνοι, να ηρεμήσει το κλίμα και στη συνέχεια να γίνει η ανακοίνωση της πιο ακριβής μεταγραφής στην ιστορία του συλλόγου, σε μια στιγμή που θα επιτρέψει να λάβει την απαιτούμενη προβολή και βαρύτητα.