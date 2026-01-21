Στην εκπομπή Baskettalk, ο Παναγιώτης Γιαννάκης κλήθηκε να απαντήσει στο απλό –αλλά τελικά βαθιά ουσιαστικό– ερώτημα «ποιος είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης;» και η απάντησή του ήταν συγκλονιστική στην απλότητά της: «είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει να στηρίζει».

Μια φράση που άφησε άφωνους τους συνομιλητές του Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη και θύμισε πως οι πραγματικοί θρύλοι δεν ορίζονται από τίτλους και διακρίσεις, αλλά από τη στάση ζωής τους.

Και αυτή η στάση ζωής αποτυπώνεται σε όλο του το έργο: από την τεράστια προσφορά του στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ως αρχηγός των ιστορικών επιτυχιών του 1987 και 1989, μέχρι τον ρόλο του ως προπονητή που συνέχισε να υπηρετεί το εθνόσημο, αλλά και τη συνολική συμβολή του στο ελληνικό μπάσκετ.

Με τις ακαδημίες που φέρουν το όνομά του, τη διαρκή στήριξη των νέων παιδιών και την παρουσία του ως οδηγός αξιών, ο Γιαννάκης απέδειξε πως το μεγαλύτερο τρόπαιο δεν σηκώνεται στα παρκέ, αλλά χτίζεται καθημερινά, στηρίζοντας ανθρώπους και αφήνοντας παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

