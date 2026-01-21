Η άμυνα φέρνει τις επιτυχίες. Δίνει τις νίκες. Μπορεί ώρες ώρες να το ξεχνάμε γοητευμένοι από τα μαγικά των επιθετικών, αλλά η βάση είναι η οπισθοφυλακή. Αν κρατήσει και βρεις τον τρόπο για το γκολ, ανοίγει ο δρόμος για τη νίκη και εν τέλει «φουσκώνουν» τα πανιά της αισιοδοξίας για το επόμενο βήμα.

Είναι, με τρόπο περιεκτικό, η ιστορία του αγώνα των Ερυθρόλευκων κόντρα στη Λεβερκούζεν. Ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη φορά κοίταξε λίγο στο παρελθόν. Όχι στο πολύ μακρινό. Θυμήθηκε την περυσινή σεζόν. Τότε που δεν είχε στη διάθεσή του τον πολύ κλασάτο εξτρέμ και πόνταρε στην αύρα του Ροντινέι. Δικαιώθηκε και ο κόουτς έφτιαξε ένα χαλύβδινο δίδυμο στη δεξιά πτέρυγα: τον Κοστίνια στην άμυνα και τον Ροντινέι στη μεσαία γραμμή. Από το ερμάριο των αναμνήσεων ξανά στο χορτάρι του Γ. Καραϊσκάκης. Σε ματς Τσάμπιονς Λιγκ. Και αποθέωση της έμπνευσης για τον Μεντιλίμπαρ. Ο Κοστίνια με την αδάμαστη θέληση να ξεπερνά τον εαυτό του, σημείωσε ένα γκολ που άνοιξε το παράθυρο της επιτυχίας και της νίκης. Ο δε Ροντινέι, όχι μόνο έκανε το καλύτερο εφετινό του παιχνίδι, αλλά το συνδύασε με δύο ασίστ που έφεραν ισάριθμα γκολ. Το 2-0 διαμορφώθηκε εκεί που ο αντίπαλος ζαλισμένος βγαίνει νοκ ντάουν. Στην αρχή και στο τέλος του ημιχρόνου.

Για τα υπόλοιπα, τα σουτ και τα τετ-α-τετ των Γερμανών, υπήρχε ο Κωνσταντής Τζολάκης. Αν δούμε την πραγματικότητα και ο γκολκίπερ έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη απόδοσης. Με εξόδους …χάντμπολ και σταθερότητα που την αναζητούσε καιρό τώρα, θύμισε σε όλους ότι στη μέρα του είναι ο καλύτερος Ελληνας στη θέση και ένας από τους πλέον αξιόπιστους στη Γηραιά. Ο Εσε έτρεχε πολλά χιλιόμετρα και κάλυψε όλους τους χώρους, ενώ ο κάπτεν Ρέτσος, έδιωχνε με το κεφάλι ή με τάκλινγκ στα πόδια των αντιπάλων που μαρτυρούσαν αυταπάρνηση, αυτοθυσία και πάθος μεγάλο. Ενας παίκτης του Ολυμπιακού κατευθείαν από τα σπλάχνα του!

Το 2-0 γέννησε πολλά χαμόγελα. Και η επόμενη ημέρα, αυτή που θα ξημερώσει στο Αμστερνταμ, ασφαλώς θα έχει και Ελ Κααμπί. Ναι, τον φορ που μπήκε αλλαγή και με αποστολή να τρέχει και να ενοχλεί τους μπακ των Γερμανών. Θα ξεκουραστεί από το ταξίδι της επιστροφής και βέβαια θα είναι πανέτοιμος. Αλλωστε τα ερυθρόλευκα γκολ και ο Ελ Κααμπί πάνε πακέτο. Και ο Ολυμπιακός στο ραντεβού απέναντι στον Αγιαξ έχει ανάγκη όλα τα βαριά χαρτιά του για τον τελικό Νο 2.