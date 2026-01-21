Δημοφιλή
Από χιόνι σε ήλιο: Οι Αλκυονίδες φέρνουν ένα «μίνι καλοκαίρι» στην καρδιά του χειμώνα - Πότε αναμένονται
Η Τουρκία ετοιμάζει την αποστολή 30.000 εργαζομένων στην Ισπανία - Ποιο εργασιακό κενό θα καλύψουν
Το νέο παιχνίδι της πατρικής περιουσίας: Πώς κερδίζουν τα παιδιά - Οι νέοι κανόνες της κληρονομιάς
Αυτή είναι η πόλη όπου ένας στους 12 κατοίκους είναι εκατομμυριούχος και... ένας στους 12 Έλληνες λατρεύει να πη
Παράταση για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τακτοποίηση αυθαιρέτων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτ
Έρχονται οι Αλκυονίδες μέρες: Πότε ο καιρός θα θυμίζει άνοιξη
«Νταντάδες της Γειτονιάς»: 500 ευρώ τον μήνα για φροντίδα παιδιών – Ποιοι τα δικαιούνται
Η κακοκαιρία «κλείνει» την Τετάρτη και το Δημόσιο - Δικαιολογημένη η απουσία των υπαλλήλων
Λαμία: Τα τρακτέρ φεύγουν από την εθνική οδό – Η απόφαση των αγροτών
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Στο όριο για τη λήξη της προθεσμίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι κινδυνεύου
Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση και επικράτησε με 2-0 της Λεβερκούζεν, χάρη στα γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι, αλλά και στις καθοριστικές επεμβάσεις του Κωνσταντή Τζολάκη, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε κυρίως στον τρόπο με […]
«Πάρτι» στο Καραϊσκάκη για τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού – Αποθεώθηκαν οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη και ακολούθησε πάρτι στο Φάληρο
Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός ανέβασε κι άλλο την Ελλάδα
Την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την 11η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA έδωσε στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, μετά το 2-0 επί της Λεβερκούζεν.
Ίντερ – Άρσεναλ 1-3: Ασταμάτητοι οι Κανονιέρηδες, έκαναν το 7Χ7!
Η Άρσεναλ επικράτησε κατά κράτος της Ίντερ με 3-1 στο Μιλάνο στο ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζεσούς. Η Άρσεναλ νίκησε κατά κράτος την Ίντερ με 3-1 στο Μιλανο έχοντας σε τεράστια βραδιά τον Γκαμπριέλ Ζεσούς που πέτυχε δύο γκολ στην αναμέτρηση. Οι Άγγλοι βρίσκονται στην […]
Ομάδα-ατσάλι με συνταγή επιτυχιών
Η άμυνα φέρνει τις επιτυχίες. Δίνει τις νίκες. Μπορεί ώρες ώρες να το ξεχνάμε γοητευμένοι από τα μαγικά των επιθετικών, αλλά η βάση είναι η οπισθοφυλακή. Αν κρατήσει και βρεις τον τρόπο για το γκολ, ανοίγει ο δρόμος για τη νίκη και εν τέλει «φουσκώνουν» τα πανιά της αισιοδοξίας για το επόμενο βήμα. Είναι, με […]